Уроки войны в Украине: американских артиллеристов снова будут учить стрелять без помощи электроники

Конфликт на Донбассе показал, насколько сегодня возросла угроза средств РЭБ.

Артиллеристы ВС США возвращаются к изучению "ручных" методов управления огнем и стрельбы после анализа российской агрессии в Украине.

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Как сообщает Defence Blog, в ходе кампаний в Ираке и Афганистане американским военным практически не приходилось сталкиваться с методами радиоэлектронной борьбы, но конфликт на украинском Донбассе показал, насколько сегодня возросла угроза средств РЭБ.

В результате, Артиллерийская школа армии США вновь сделала акцент на изучении военными базовых методов применения артиллерии, без использования цифровых средств.

По словам американских офицеров, школа начала уделять гораздо меньше внимания методам ручного управления, поскольку американская система управления огнем AFATADS (Advanced Field Artillery Tactical Data System) показала свою эффективность в любых ситуациях и радикально ускорила процесс стрельбы.

Затем в ходе российской агрессии в Украине средства РЭБ показали высокую эффективность, в то время как кибератаки начали бить по инфраструктуре гражданских предприятий. Эти атаки, как отмечают военнослужащие США, «разбудили некоторых людей».

На протяжении минувшего года руководство Артиллерийской школы сделало одним из своих приоритетов возвращение ручного управления огнем в программы обучения кадров.

Теперь американские студенты-артиллеристы начинают подготовку, используя карты, и изучают математику для решения огневых задач.

Ранее сообщалось, что американские самоходные гаубицы M109A7 «Паладин» будут модернизированы по программе Extended Range Canon Artillery (ERCA), направленной на увеличение дальности ведения огня и повышение скорострельности.