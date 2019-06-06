Германия создаст собственную гиперзвуковую ракету

В Берлине утверждают, что новое оружие будет иметь "чисто оборонительный характер".

Германия планирует обзавестись собственным гиперзвуковым оружием – соответствующая программа была запущена Федеральным ведомством по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Германии еще в прошлом году.

Читайте такжеБерлин одобрил новые поставки военных технологий Саудовской Аравии

Об этом в интервью немецкой прессе сообщил руководитель отдела сбыта европейского концерна MBDA в Германии Петер Хайльмайер, уточнив, что это стало ответом на "на конкретные угрозы" в виде российских боевых беспилотников, передает segodnya.ua.

"Здесь существующие боевые системы обороны натолкнулись на границы своих возможностей", – отметил он.

По словам Хайльмайера, новые технологии будут использоваться для создания ракеты "чисто оборонительного характера".

И хотя никаких конкретных продуктов пока создано не было, планируется, что первые испытания ракеты, скорость которой в пять раз будет превышать скорость звука, начнутся в течение трех лет. Программа пока ведется под руководством германской стороны без учета других европейских стран.

В MBDA не исключают, что новая гиперзвуковая ракета может использоваться в системах ПВО и в дальнейшем стать общеевропейским проектом.