В Германии успешно испытали противоторпедные торпеды для ВМС

Противоторпедная система от Atlas Elektronik состоит из сонарного комплекса TDCL и торпеды SeaSpider.

Немецкая компания Atlas Elektronik и Технический центр по кораблям и морским вооружениям Германии успешно испытали новую систему защиты кораблей от торпед.

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Как сообщает N+1, испытания системы, использующей торпеды-перехватчики, состоялись в Баренцевом море.

Отмечается, что противоторпедная система от Atlas Elektronik состоит из сонарного комплекса TDCL и противоторпедной торпеды SeaSpider.

По утверждениям разработчиков, комплекс способен обнаружить любой тип торпед, выпущенных по кораблю. После обнаружения торпеды система запускает противоторпеду, которая осуществляет ее перехват и подрывается возле цели.

В ходе испытаний противоторпедную систему установили на многоцелевом судне, по которому затем выпустили учебные версии торпед DM2A3. Торпеда-перехватчик SeaSpider для безопасности так же не имела боевого заряда. Контроль перехвата целей специалисты осуществляли с помощью акустических средств. Все проверки признаны успешными.

Ранее сообщалось, что в Черном море с 5 по 13 апреля пройдут масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит 19".