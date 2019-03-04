Германия предупредила РФ об угрозе китайских ракет

Китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские - для Европы.

Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что китайские ракеты могут навредить России.

Читайте такжеВсе угрозы РФ в отношении Европы как-то "по приколу" - Климкин

Об этом она рассказала Focus. Она отметила, что избежать угрозы можно включением китайской стороны в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские - для Европы», - подчеркнула фон дер Ляйен.

2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД.

Ранее УНИАН сообщал, что в НАТО сочли неприемлемыми слова Путина, который заявил о возможном нацеливании ракет на страны альянса, если США разместят вооружение в Европе после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).