Германия предупредила РФ об угрозе китайских ракет
09:10, 04 марта 2019Оружие
493 1
Китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские - для Европы.
Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России / фото УНИАН
Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что китайские ракеты могут навредить России.
Читайте такжеВсе угрозы РФ в отношении Европы как-то "по приколу" - Климкин
Об этом она рассказала Focus. Она отметила, что избежать угрозы можно включением китайской стороны в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские - для Европы», - подчеркнула фон дер Ляйен.
2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД.
Ранее УНИАН сообщал, что в НАТО сочли неприемлемыми слова Путина, который заявил о возможном нацеливании ракет на страны альянса, если США разместят вооружение в Европе после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter