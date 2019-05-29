США могут приостановить обучение турецких пилотов

Это связано с нежеланием Анкары отказаться от закупок российских комплексов C-400.

США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких пилотов на современных истребителях F-35, поскольку Анкара не отказалась от планов закупить российскую систему противоракетной обороны, несмотря на возражения со стороны Вашингтона.

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Об этом сообщили источники агентства Reuters, передает Голос Америки. Два союзника по НАТО уже несколько месяцев спорят о закупке Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, которые, по мнению Вашингтона, несовместимы с системой обороны западного альянса и представляют угрозу американским стелс-истребителям F-35, которые Турция также планирует закупить.

Два источника, которые знакомы с ролью Турции в программе производства и поставок F-35 и выступали на условиях анонимности, заявили, что окончательное решение пока не принято.

Дискуссии по этому вопросу связаны с появившимися признаками, что Турция все же намерена закупить комплексы С-400. Министр обороны Хулуси Акар заявил 22 мая, что турецкие военнослужащие проходят подготовку в России по эксплуатации С-400. По его словам, российский персонал может приехать в Турцию.

Турецкие пилоты также проходят подготовку на базе ВВС США Люк в Аризоне. Пока неясно, будет ли означать решение о приостановке их подготовки, что они должны будут покинуть страну, или им разрешат оставаться на базе, пока не будет принято окончательное решение о будущем Турции в программе F-35.

США четко заявили, что Турция не может одновременно иметь комплексы С-400 и быть частью программы F-35. Истребители F-35 производятся компанией Lockheed Martin.

По мнению экспертов, если Турция будет исключена из программы, это станет одним из самых серьезных разладов между двумя странами в новейшей истории.

«Вашингтон дает понять, что хотя он не хотел бы разрывать военные связи с Турцией, он готов пойти на это, если Анкара не изменит свою позицию в отношении закупок С-400», – говорит директор турецкой программы в Вашингтонском институте ближневосточной политики Сонер Чагаптай.

Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать какие-либо дискуссии, касающиеся пилотов. В то же время представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс отметил, что с Анкарой обсуждается возможная закупка противоракетных систем Patriot.

Он заявил, что системы Patriot производства компании Raytheon «остаются надежной, совместимой с системами НАТО альтернативой, удовлетворяющей требованиям национальной обороны Турции».

Ранее Турция заявляла, что комплексы С-400 будут поставлены в июне, однако в понедельник Акар заявил в интервью турецкой телекомпании Haberturk, что поставки могут быть отложены. При этом он добавил, что их закупка – это решенное дело. «Возможно, они не поступят в июне, но будут доставлены в ближайшие месяцы. Процесс начался», – заявил он.

Возражая против планируемой закупки российских систем, США в конце марта прекратили поставку оборудования, связанного с F-35, в Турцию, которая одновременно является и покупателем истребителей, и партнером программы по их производству. Это был первый конкретный шаг, который, в конечном итоге, может привести к полному исключению Турции из программы F-35.