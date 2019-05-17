National Interest: Россия сама не верит в силу своих С-400

Армиям Запада не стоит бояться, что российские ракеты каким-то образом смогут закрыть для них доступ с неба к определенным регионам.

США и другие страны волнуются, что российские системы ПВО закроют небо для западных самолетов. Беда в том, что россияне сами не очень в этом уверены.

Об этом пишет National Interest, добавляя, что российский военный эксперт предостерег, что системы ПВО, такие как С-300 и С-400, совсем не такие, как о них говорят. Проблема в том, что НАТО может пробить российскую противовоздушную оборону, - утверждает заместитель директор Института политических и военных анализов Алесандр Храмчихин.

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К примеру, США могут устроить очень плотную атаку крылатых ракет класса Tomahawk или Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM). И российские системы с этим не смогут справиться. Более того, ракеты "земля-воздух" в Калининграде очень легко можно уничтожить с помощью Артиллерийских ракетных систем высокой мобильности (HIMARS). Другая проблема - это логистика. Российские системы ПВО не способны достаточно быстро стрелять и перезаряжаться, чтобы остановить воздушное наступление НАТО.

"Факт, что они могут сбить не более одной цели за раз, думаю, не нужно никому объяснять", - сказал Храмчихин.

"Это базовая арифметика. Боевые алгоритмы С-300П и С-400 предусматривают использование двух ракет против одной цели в автоматическом режиме ведения боя. Можно только переключиться на режим "одна ракета на одну цель" вручную. Это означает, что если у боевой единицы есть 64 готовых к бою ракет, она сможет в лучшем случае сбить не более 64 целей. А на самом деле это будет не более 32. После этого нужно перезаряжаться. А стандарт "идеальной" перезарядки для одной установки - это 53 минуты. Таким образом, не меньше часа пройдет, прежде чем боевая единица снова сможет нанести удар. А это слишком долго в условиях современной войны", - пояснил эксперт.

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Он также не верит, что российские С-300 и С-400 смогут перезарядиться даже за два часа в реальных полевых условиях. Потому что у противовоздушных батарей России обычно нет достаточного количества запасных ракет или машин для перезарядки пусковых установок.

"Все это надо везти с баз хранения и подготовки ракет. Поэтому речь идет о часах, если не днях. А это делает боевую единицу в условиях ведения боя "одноразовой", - пояснил он.