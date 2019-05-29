Польша заменит постсоветскую технику американскими истребителями F-35

Польские власти уже направили в Вашингтон запрос о стоимости самолетов.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал о планах купить 32 истребителя-бомбардировщика F-35 американской компании Lockheed Martin.

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«Пришло время заменить постсоветскую технику на самые современные истребители», - написал он в Twitter.

По словам Блащака, польские власти уже направили в Вашингтон запрос о стоимости самолетов и рассматривают варианты дальнейшего сотрудничества в рамках подготовки пилотов.

В июле 2017 года США и Польша заключили соглашение о поставках Варшаве американских комплексов противоракетной обороны Patriot. Предполагалось, что Польша купит эти системы ПВО за $10,5 млрд. Она может получить комплексы уже в 2019 году.