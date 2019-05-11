«Грозный щит-2019»: США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО

Эсминец США, задействованный в крупных учениях НАТО по противоракетной обороне, произвел в субботу пуск противоракеты SM-3.

Командование морскими силами США в Европе проинформировало, что во время учений НАТО по противоракетной обороне был произведен пуск противоракеты SM-3.

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Как отмечается, учения альянса «Грозный щит-2019» проходят у берегов Шотландии и будут продолжаться до 19 мая. В них участвуют девять стран блока.

«Учения улучшают взаимодействие союзников в режиме реального времени, в интегрированной среде противовоздушной и противоракетной обороны», - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в учениях задействованы примерно 3,3 тысячи человек, а также десять самолетов и 13 кораблей.

Как сообщал УНИАН, США отметили 9 мая запуском ракеты Minuteman III.