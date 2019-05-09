В США отметили 9 мая запуском ракеты Minuteman III (видео)

Как отмечается, запуск ракеты произошел с полигона в Калифорнии.

В США провели очередное испытание баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III. Об этом говорится в заявлении базы Ванденберг. Как отмечается, запуск ракеты произошел с полигона в Калифорнии. Уточняется, что в прошлый раз боеголовку запустили 1 мая. Ранее сообщалось о другом испытании ракеты Minuteman III, которое прошло успешно: ракета попала в намеченную цель.

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