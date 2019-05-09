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В США отметили 9 мая запуском ракеты Minuteman III (видео)

19:29, 09 мая 2019
Оружие
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Minuteman III / фото: afgsc.af.mil

Как отмечается, запуск ракеты произошел с полигона в Калифорнии. Уточняется, что в прошлый раз боеголовку запустили 1 мая.

Ранее сообщалось о другом испытании ракеты Minuteman III, которое прошло успешно: ракета попала в намеченную цель.

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Теги: #ракета