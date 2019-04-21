Украина и раньше производила электромагнитное оружие - генерал

Отсутствие возможности закупить в достаточном количестве такое оружие для армии в нашей стране традиционно объяснялось неимением денег.

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко сообщил, что Украина и раньше разрабатывала и производила электромагнитное оружие.

Украинское государство продавало электромагнитное оружие за границу, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, за годы независимости Украины в стране появлялись разработки в военно-промышленном комплексе даже мирового уровня, в том числе и разработки электромагнитного оружия.

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"Однако в виду того, что до 2014 года выделялось крайне мизерное финансирование на армию, для нее закупались лишь единичные экземпляры - просто, чтобы показывать странам-покупателям, что эти образцы есть на вооружении у украинской армии", - сказал он.

Романенко подчеркнул, что отсутствие возможности закупить в достаточном количестве такое оружие для армии в нашей стране традиционно объяснялось неимением денег, и это - "порочная практика".

"Так что магнитное оружие было и раньше: оно и разрабатывалось, и производилось, и продавалось Украиной за рубеж", - добавил профессор.

Напомним, в конце марта в пресс-службе Спецтехноэкспорта, который входит в состав госконцерна Укроборонпром, сообщили, что предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия.