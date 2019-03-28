В Украине создали электромагнитное оружие благодаря иностранным инвестициям

Новый вид оружия способен создавать мощное электромагнитное излучение.

В Украине создали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе - систем энергопитания и систем передачи данных.

Новую разработку профинансировали индийские партнеры ДП ГХВП «Спецтехноэкспорт», сообщает пресс-служба предприятия на своем сайте.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в феврале 2019 "Спецтехноэкспорт" (входит в состав ГК «Укроборонпром») уже осуществило поставку в Индию первой партии нового типа оружия и проводит переговоры по поставкам дополнительной партии указанных изделий. Серийное производство электромагнитного оружия на потребности украинской армии возможно в случае, если отечественные силовые структуры проявят такую заинтересованность и направят соответствующий заказ, отмечают на госпредприятии.

Поскольку для разработки нового типа оружия потребовалось проведение наукоёмких работ и значительные финансовые вложения, предприятие "Спецтехноэкспорт" еще в 2014-2015 годах привлекло индийскую компанию в качестве партнера, готового вложить деньги в украинскую разработку. Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов необходимой продукции, говорится в сообщении.

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"Благодаря проведенной работе, украинские ученые и разработчики получили надлежащий уровень финансирования, что позволило им производить новые знания и воплотить их в новые рентабельные продукты. Также, благодаря этому проекту, Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия", - сообщил директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас.

Новый вид оружия способен создавать мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, что входит в состав вооружений и военной техники, или создает значительные препятствия её штатному функционированию.

В Укроборонпроме отмечают, что такой тип вооружений использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами. Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

Новое электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т.д. без риска нанесения вреда гражданскому населению.