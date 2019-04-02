Пистолет-пулемет APC9 - легкое компактное оружие, имеющее стандартный магазин на 30 патронов.

Армия США приняла на вооружение новый пистолет-пулемет APC9, использующий 9x19-миллиметровые патроны.

Об этом сообщает Naked Science, ссылаясь на Defence Blog.

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Программа Sub Compact Weapon стала одной из самых обсуждаемых за последние годы тем, посвященных стрелковому оружию. Предпочтение отдали швейцарскому Brügger & Thomet APC9. Контракт предполагает производство 350 пистолетов-пулеметов с опцией на дополнительную тысячу единиц.

Отметим, что это легкое компактное оружие, имеющее стандартный магазин на 30 патронов и допускающее магазины на 15, 20 и 25 патронов. Магазины полупрозрачные, что дает возможность быстро оценить количество оставшихся патронов.

Компания, кроме прочего, должна будет поставить необходимые для нормальной эксплуатации запасные части и аксессуары.

Как сообщал УНИАН, американская компания Textron Inc. представила робота Grizzly, предназначенного для армии США.