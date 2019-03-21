Boeing модернизирует истребители США на $4 миллиарда

После модернизации ресурс истребителей увеличится до 10 тысяч летных часов.

Компания Boeing получила трехлетний контракт стоимостью $4 млрд на модернизацию истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet Block II, которые используются ВМС США.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании Boeing.

"Трехлетний контракт на 78 единиц F/A-18 будет играть крайне важную роль в модернизации флота ВМС США, - отмечается в заявлении компании. - Заключенное соглашение принесет пользу как для ВМС страны, так и для Boeing, так как позволит составить планы обеим сторонам на несколько лет вперед".

При этом ВМС удастся сэкономить как минимум $395 миллионов благодаря долгосрочному планированию.

Согласно условиям контракта, Boeing модернизирует F/A-18 в соответствии со спецификациями Block III. В результате у самолетов увеличится дальность полета, снизится радиолокационная заметность, также истребители-бомбардировщики получат улучшенную авионику и более совершенные коммуникационные системы. При этом ресурс F/A-18 увеличат с 6 тысяч до 10 тысяч летных часов.

Первая версия палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet была разработана компанией McDonnell Douglas в 1970-х годах. Усовершенствованная модификация самолета - F/A-18 Super Hornet - появилась в конце 1990-х. В настоящее время одно- и двухместные истребители-бомбардировщики производятся компанией Boeing.