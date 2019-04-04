США намерены создать системы обнаружения пусков гиперзвуковых ракет

Потенциальные противники США разрабатывают сложные системы баллистических и крылатых ракет.

США намерены в течение трех лет разработать систему предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, передает РБК.

"В первую очередь мы хотим иметь возможность выявлять и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет. Здесь вступает в силу концепция размещения на низкой околоземной орбите дешевых сенсоров. Мы надеемся, что сможем начать размещать их на орбите уже через три года", - сказал Руд.

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По его словам, потенциальные противники США разрабатывают сложные системы баллистических и крылатых ракет с повышенной скоростью, дальностью, точностью и летальностью. Кроме того, Россия и Китай заняты созданием гиперзвукового оружия, которое маневрирует по сложной траекторий и его труднее отследить и ликвидировать.

Оборона США является первоочередной задачей государства, отметил Руд, рассказав, что на Аляске Пентагон разместил дополнительные 20 установок противоракетной обороны (всего их 64 в этом районе). Также он указал на необходимость размещения новых радаров на Гавайях и создания глобальной системы наблюдения для защиты от крылатых ракет противника.

Для усиления противоракетной обороны США для комплексов ПРО Aegis Пентагон закупит ракеты SM-3 Block IA и Block IIA, а также радары Spy-6. Помимо совершенствования устаревших систем ПРО, США будут использовать передовые технологии для защиты от возникающих угроз. В их число входит тестирование ракет SM-3 Black IIA против гиперзвукового оружия.

Ранее УНИАН сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение увеличить бюджет на разработку гиперзвукового оружия вместо дополнительного финансирования систем противоракетной обороны (ПРО).