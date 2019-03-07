Пентагон попросил больше денег на гиперзвуковое оружие

Агентство просит $2,6 млрд для разработки гиперзвукового оружия.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение увеличить бюджет на разработку гиперзвукового оружия вместо дополнительного финансирования систем противоракетной обороны (ПРО).

Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Пентагоне.

Отмечается, что Пентагон запросил у конгресса меньшее количество денег для Агентства по ПРО — $9,4 млрд вместо $9,9 млрд годом ранее. При этом, добавил источник FP, агентство просит $2,6 млрд для разработки гиперзвукового оружия.

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В журнале напомнили, что ранее Трамп после приостановки участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) заявлял, что Соединенные Штаты обзаведутся «самыми эффективными и передовыми» системами ПРО, которые смогут защитить все города страны.