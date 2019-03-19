Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из "Стугны" уничтожили пять единиц вражеской техники на Донбассе в этом году

По словам президента, Украина уже имеет армию, которая "способна возвращать украинский суверенитет".

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ с начала года из отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна" уничтожили 5 единиц вооружения и военной техники противника на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время заседания Совета регионального развития в Ивано-Франковской области.

"Мы не планируем нападать ни на кого, ни один клочок чужой земли нам не нужен, но за свою землю мы будем драться", - заверил президент.

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По его словам, Украина уже имеет армию, которая "способна возвращать украинский суверенитет".

"Я горжусь частями украинской армии, в том числе и теми, которые расположены и дислоцированы на Прикарпатье - это 114-я бригада тактической авиации, летчики которой совершили более 100 боевых вылетов с целью выполнения широкого круга задач", - заявил президент.

Также Порошенко отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, которая воевала под Марьинкой, Попасной, Золотым, командует ею Герой Украины Василий Зубанич. Он добавил, что сейчас личный состав бригады выполняет боевую задачу на востоке и лидирует в уничтожении вражеской военные техники.

"С начала года с помощью отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна" бригадой уничтожено 5 единиц вооружения и военной техники врага, который в нарушение Минских договоренностей открывал огонь в нашем направлении", - подчеркнул Порошенко.