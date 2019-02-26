Украина модернизирует противотанковый ракетный комплекс “Стугна-П” и РСЗО “Град” и “Смерч”

Кроме этого, предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины начали серийный выпуск модернизированных танков Т-64 и возобновили производство бронетранспортеров БТР-3, БТР-4.

Президент Петр Порошенко заявил о модернизации отечественного противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П», который эффективно используется на Донбассе, и реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом Вооруженных сил Украины в Киеве.

«Предприятия ОПК начали серийный выпуск модернизированных танков Т-64, наконец возобновлено производство бронетранспортеров БТР-3, БТР-4, которые хорошо себя зарекомендовали, модернизированных боевых машин пехоты. Осуществляется модернизация отечественного противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». Наконец мы добились, что они в полной мере поставлены в войска и используются в случае необходимости», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что «Стугна-П» демонстрирует высокую эффективность в районе проведении операции Объединенных сил на Донбассе.

Также, по его словам, проводится модернизация реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч».