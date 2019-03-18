Украина может получить новую партию "Джавелинов" – Волкер

Спецпредставитель США также отмечает необходимость усиления противовоздушной и береговой обороны Украины.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер заявил о возможности продажи Украине дополнительных противотанковых ракетных комплексов «Джавеллин».

Об этом он сказал во время видеобрифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

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Волкер напомнил, что администрация президента Дональда Трампа отменила запрет предыдущей администрации Барака Обамы на предоставление Украине помощи в оборонной сфере, в частности на продажу вооружения.

"Как известно, часть этой помощи заключалась в обеспечении противотанковых систем с целью, если танки продвинулись дальше на территорию Украины, Украина имела бы лучшие возможности для своей защиты", - отметил спецпредставитель Госдепартамента США.

"Украина выразила заинтересованность в получении большего количества этих (систем). Это возможно. Мы также должны изучить такие направления, как противовоздушная оборона и береговая оборона", - подчеркнул Волкер.

Также он сказал, что речь идет и о антиснайперских системах, которые уже предоставлялись Украине.

Спецпредставитель США добавил, что речь идет о любых обоснованных и необходимых средствах для Украины, чтобы она имела современные возможности для самозащиты и предотвращения дальнейшей агрессии.

В то же время Волкер не ответил относительно возможности предоставления Украине еще двух дополнительных катеров класса Island. "Я должен проверить, о чем именно идет речь", - отметил он.

"Более широкое понимание заключается в том, что Соединенные Штаты и в дальнейшем настроены оказывать помощь Украине для военных, в том числе Военно-морских сил. И мы также открыты для иностранных военных продаж для Украины, если украинское правительство будет добиваться этого", - добавил Волкер и сообщил, что Украина выразила соответствующий интерес.