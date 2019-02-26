Волкер заявляет о готовности США и ЕС ввести дополнительные санкции против РФ за оккупацию Крыма

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет о готовности США и Европейского Союза ввести дополнительные санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал на открытии выставки "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления".

"И снова от имени правительства Соединенных Штатов Америки хочу подчеркнуть, что Крым - это Украина", - подчеркнул Волкер.

Спецпредставитель США напомнил о Крымской декларации госсекретаря Майка Помпео, опубликованной в июле 2018 года, в которой было четко заявлено, что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова.

"Но слов недостаточно. Мы очень тщательно следим за ситуацией с правами человека в Крыму. Мы отслеживаем политическую ситуацию. Мы ввели санкции. И у нас был тесный контакт с нашими партнерами в Европе в попытке поддержать европейские санкции. И готовы заявить, что поскольку уже прошло пять лет (с момента захвата Крыма), одновременно Соединенные Штаты и Европейский Союз будут двигаться дальше с дополнительными санкциями", - заверил Волкер.