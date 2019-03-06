Американцы показали новый боевой вертолет (видео)

Вертолет лишен рулевого винта и способен существенно повысить боеспособность американской армии.

Американская компания MD Helicopters показала боевой вертолет MD969 Combat Explorer.

Об этом сообщает Naked-science.

Легкий разведывательно-ударный вертолет MD969 Combat Explorer, созданный на базе MD 902 Explorer, был представлен на выставке Heli-Expo – 2019, стартовавшей 5 марта.

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Отличительной чертой нового вертолета стало отсутствие рулевого винта. Речь идет об использовании так называемой системы NOTAR, предполагающей компенсацию реактивного момента от несущего винта за счет установленного в хвосте вентилятора и воздушных сопел, расположенных на хвостовой балке.

MD969 разработали в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), предполагающей поставку армии США большого количества легких вертолетов.

Новая машина может развивать крейсерскую скорость в почти 300 километров в час. На внешних держателях вертолет может нести самое разное вооружение.

Как сообщал УНИАН, европейский авиастроитель Airbus Helicopters намерен представить США свой вариант скоростного боевого вертолета в рамках американской программы Future Attack Reconnaissance Aircraft Competitive Prototype (FARA CP).