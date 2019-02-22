Airbus намерен разработать боевой сверхскоростной вертолет

Если американские военные отдадут предпочтение европейской машине, то она сменит в армии устаревший Bell OH-58 Kiowa.

Европейский авиастроитель Airbus Helicopters намерен представить США свой вариант скоростного боевого вертолета в рамках американской программы Future Attack Reconnaissance Aircraft Competitive Prototype (FARA CP).

Об этом сообщает Naked Science.

В качестве базы намерены использовать экспериментальный вертолет X3, получивший крылья с дополнительными тянущими пропеллерами и способный разгоняться до скорости более 400 километров в час.

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Если американские военные отдадут предпочтение европейской машине, то она сменит в армии устаревший Bell OH-58 Kiowa.

Новый скоростной вертолет, который сможет выполнять разведывательно-ударные задачи, могут создать уже в середине 2020-х.

Впрочем, у американцев уже имеются претенденты. Так, компания Sikorsky активно испытывает скоростной разведывательный S-97 Raider. Также в обозримом будущем в США намерены запустить в серию другие, более крупные скоростные винтокрылые машины.

Как сообщал УНИАН, Европа начала разработку истребителя шестого поколения.