«Завод имени Малышева» начал серийное производство новых гусениц для БМП

Первые комплекты новых гусениц уже успешно прошли испытания в воинских частях Минобороны.

Государственное предприятие «Завод имени Малышева» (Харьков) в рамках реализации программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе наладило серийное производство новых гусениц для боевых машин пехоты из специальных сталей украинского производства.

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Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

«Первые комплекты новых гусениц уже успешно прошли испытания в воинских частях Минобороны, в ходе которых БМП на новых гусеницах одолела более 1000 км по бездорожью и дорогам с твердым покрытием без единой поломки или отказов», - сказано в сообщении.

Для запуска производства новых гусениц для БМП завод освоил специальные технологические процессы в замкнутом цикле и создал новую производственную линию. Работы по организации нового производства заняли менее шести месяцев, добавили в госконцерне.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники. Госпредприятие «Завод им. Малышева» было передано в сферу управления государственного концерна «Укроборонпром» 17 ноября 2011 года из-за убыточности предприятия, основными причинами которой стали недостаточное финансирование завода по госзаказу и отсутствие стратегического менеджмента.