В Украине завершаются испытания современных БТР-4 с новыми корпусами (фото, видео)

В «Укроборонпроме» готовы начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления в 2019 году.

Харьковские бронетанковые предприятия ГК «Укроборонпром» - «Завод имени Малышева» и «ХКБМ имени Морозова», завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами в рамках программы расширения производства этих боевых машин для нужд украинской армии.

Как сообщает пресс-служба концерна, ГП «Завод имени Малышева» уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и был квалифицирован, как производитель этих машин.

Аналогичную процедуру квалификации, по результатам испытаний, уже завершает и «ХКБМ имени Морозова».

Отмечается, что во время испытаний БТР-4 с новыми корпусами прошли несколько сотен километров по бездорожью и дорогам с твердым покрытием и выдержали испытания обстрелом, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.

Таким образом, «Завод имени Малышева» и «ХКБМ имени Морозова» в этом году готовы начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления. Это позволяет значительно увеличить темпы передачи этих боевых машин украинской армии, которое ранее зависело от производственных мощностей только одного частного предприятия.

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Справка. БТР-4 - мощная боевая колесная машина, которая создана специалистами «Харьковского конструкторского бюро им. Морозова». БТР-4 с первых дней войны успешно используется украинской армией и неоднократно доказывал свою высокую эффективность на поле боя.

Уровень защиты, который обеспечивает эта машина - один из самых больших среди бронетранспортеров и БМП, которые состоят на вооружении Вооруженных Сил Украины. На этой машине установлен боевой модуль БМ-7 «Парус» с 30-мм автоматической орудием, высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", автоматическим гранатометом и пулеметом. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса, удается достичь высокой точности огня, в том числе и уничтожения бронетехники противника на расстоянии до 5 км.

По маневренности БТР-4 отвечает мощный немецкий двигатель Deutz и автоматическая американская трансмиссия Allison, что позволяет разогнать почти 22-тоную машину до 110 км/ч.