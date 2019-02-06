Литва передаст Украине советские боеприпасы для легкого вооружения
Литва передаст Украине боеприпасы советского производства для легкого вооружения на сумму 255 тыс. евро.
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Как сообщается на сайте Министерства обороны Литвы, 6 февраля правительство этой страны утвердило постановление о передаче боеприпасов Министерству обороны Украины.
Общая стоимость боеприпасов для легкого вооружения советского производства, автоматических винтовок и пулеметов, которые Вооруженными силами Литвы больше не используются, составляет 255 тыс. евро.
"Передача имущества является частью последовательной и комплексной литовской поддержки Украины, поскольку она укрепляет свой оборонный потенциал для обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности страны", - заявил министр национальной обороны Литвы Раймондас Кароблис.
Ранее Литва предоставила Вооруженным силам Украины материальную поддержку и составляющие для оружия.