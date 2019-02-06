Литва передаст Украине советские боеприпасы для легкого вооружения

Литва передает Украина военную помощь для усиления оборонных возможностей на фоне российской агрессии.

Литва передаст Украине боеприпасы советского производства для легкого вооружения на сумму 255 тыс. евро.

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Как сообщается на сайте Министерства обороны Литвы, 6 февраля правительство этой страны утвердило постановление о передаче боеприпасов Министерству обороны Украины.

Общая стоимость боеприпасов для легкого вооружения советского производства, автоматических винтовок и пулеметов, которые Вооруженными силами Литвы больше не используются, составляет 255 тыс. евро.

"Передача имущества является частью последовательной и комплексной литовской поддержки Украины, поскольку она укрепляет свой оборонный потенциал для обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности страны", - заявил министр национальной обороны Литвы Раймондас Кароблис.

Ранее Литва предоставила Вооруженным силам Украины материальную поддержку и составляющие для оружия.