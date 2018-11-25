Глава МИД Литвы: действия россиян на Азове - это акт агрессии

По последней информации российские службы задержали три судна из состава корабельной группы Военно-Морских Сил ВС Украины.

Сегодняшняя атака российских кораблей против украинских кораблей в Керченском проливе – это акт агрессии и нарушение международного права.

Об этом написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает Европейская правда.

"Решительно осуждаю шаг России по физическому блокированию Керченского пролива и проведению тарана украинского катера. Єто нельзя квалифицировать иначе, как акт агрессии и очередное явное нарушение международного морского права. Такие действия подрывают безопасность всего региона", - написал Линкявичюс.

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По последней информации российские службы задержали три судна из состава корабельной группы Военно-Морских Сил ВС Украины.

Утром 25 ноября Военно-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины": российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.