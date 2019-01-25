Новый российский ударный беспилотник "Охотник" назвали сворованным RQ-170

СМИ пишут, что Россия изучила устройство американского беспилотника и на его основе создала "Охотник".

Эксперты заявили, что при создании российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник" использовались технологии американского стелс-дрона RQ-170 Sentinel.

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Россия изучила устройство американского БЛА RQ-170 Sentinel, оказавшегося в распоряжении Ирана, и на его основе создала свой "Охотник", пишут эксперты The Drive.

Специалисты подчеркнули, что российские разработчики не полностью скопировали RQ-170 Sentinel, потому что "Охотник" нельзя считать полноценным стелс-аппаратом, в отличие от RQ-170.

Ранее известный блогер fighter_bomber_, называющий себя российским истребителем-бомбардировщиком в отставке, опубликовал в сети фото нового ударного российского стелс-беспилотника "Охотник".