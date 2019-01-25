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Новый российский ударный беспилотник "Охотник" назвали сворованным RQ-170

15:48, 25 января 2019
Оружие
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Ранее в сети показали фото ударного российского БПЛА / фото Instagram - Fighterbomber

Эксперты заявили, что при создании российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник" использовались технологии американского стелс-дрона RQ-170 Sentinel.

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Россия изучила устройство американского БЛА RQ-170 Sentinel, оказавшегося в распоряжении Ирана, и на его основе создала свой "Охотник", пишут эксперты The Drive

Специалисты подчеркнули, что российские разработчики не полностью скопировали RQ-170 Sentinel, потому что "Охотник" нельзя считать полноценным стелс-аппаратом, в отличие от RQ-170.

Ранее известный блогер fighter_bomber_, называющий себя российским истребителем-бомбардировщиком в отставке, опубликовал в сети фото нового ударного российского стелс-беспилотника "Охотник".

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Теги: #Россия#беспилотник