Турецкие ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины – ВСУ

Bayraktar TB2 имеет полезную боевую нагрузку в 150 кг, может нести на себе небольшое ракетное вооружение, но одна из основных его задач - это разведывательные цели, поскольку он имеет большую дальность применения.

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 существенно усилят обороноспособность Украины, однако на данный момент неизвестно, в какие рода войск он будет направлен.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. «Контракт пока закрыт. Эти ударные беспилотники закупил «Укроборонпром», они точно пойдут в Вооруженные силы, в какие они попадут виды, подразделения, пока нет информации», - заявили в командовании.

По словам собеседника агентства, сейчас в ВСУ вообще нет такого типа БПЛА, но он существенно усилит обороноспособность Украины. «Уже враг на это будет вынужден реагировать. Например, если есть даже одна подводная лодка в акватории, какой бы она ни была, против неё надо проводить противолодочные мероприятия, так же и ударный беспилотник, он, безусловно, несет свою пользу», - отметили в ведомстве.

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Bayraktar TB2 имеет полезное боевую нагрузку в 150 кг, может нести на себе небольшое ракетное вооружение, но одна из основных его задач - это разведывательные цели, поскольку он имеет большую дальность применения.

В командовании заметили, что перед тем, как этот беспилотник попадет в войска, операторы к этим дронам должны пройти соответствующую подготовку.

Как сообщал УНИАН, 12 января президент Украины Петр Порошенко заявил о подписании соглашения о закупке для украинского войска ударных турецких дронов Bayraktar TB2.

«Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме высокотехнологических характеристик, также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей», - отметил глава государства.

Порошенко отметил, что соглашение между государственной компанией "Укрспецэкспорт", входящей в состав государственного концерна "Укроборонпром", и турецкой компанией Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.