Украинская армия получит турецкие ударные беспилотники - президент
10:31, 12 января 2019Оружие
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Порошенко добавил, что соглашение о закупке ударных беспилотников является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.
Украина договорилась с Турцией о закупке ударных дронов / фото facebook.com/petroporoshenko
"Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии турецких ударных дронов Bayraktar TB2.
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Об этом 12 января сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - заявил президент.
Порошенко добавил, что соглашение "является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО, его стандартов и открытого мирового рынка вооружений".
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