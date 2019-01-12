Украинская армия получит турецкие ударные беспилотники - президент

Порошенко добавил, что соглашение о закупке ударных беспилотников является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.

"Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

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Об этом 12 января сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - заявил президент.

Порошенко добавил, что соглашение "является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО, его стандартов и открытого мирового рынка вооружений".