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Украинская армия получит турецкие ударные беспилотники - президент

10:31, 12 января 2019
Оружие
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Украина договорилась с Турцией о закупке ударных дронов / фото facebook.com/petroporoshenko

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Об этом 12 января сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - заявил президент.

Порошенко добавил, что соглашение "является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО, его стандартов и открытого мирового рынка вооружений".

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Теги: #беспилотники#Украина и Турция