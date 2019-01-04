Хорватия может разорвать контракт с Израилем по F-16

Между Израилем и США возникла проблема, связанная с приобретением F-16

Хорватия может выйти из соглашения с Израилем о закупке 12 истребителей F-16 в связи с позицией США, у которых Тель-Авив ранее приобрел эти самолеты.

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Как сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, между Израилем и Соединенными Штатами возникла проблема, связанная с приобретением F-16, что объясняется разногласиями по вопросу передачи самолетов третьей стране, передает Анадолу.

«Хорватия ожидает окончательного и четкого решения Соединенных Штатов и Израиля. Тогда мы и примем решение», - сказал Пленкович.

Премьер отметил, что сделка может состояться только в рамках предложения, которое ранее одобрила экспертная группа Министерства обороны Хорватии, в противном случае хорватская сторона аннулирует итоги тендера.

Совет национальной безопасности и обороны Хорватии 27 марта 2018 года одобрил закупку у Израиля 12 ранее использовавшихся истребителей F-16. После этого закупку одобрило хорватское правительство.

Первые два самолета Хорватия должна была получить в 2020 году, шесть - в 2021 году, а последние четыре - в 2022 году.

В начале года Израиль выиграл тендер на перевооружение ВВС Хорватии. Минобороны Хорватии отказалось закупать новые F-16 у американской компании Lockheed Martin и предпочло приобрести ранее использовавшиеся самолеты ВВС Израиля.

По условиям контракта, Хорватия должна была заплатить более $500 млн за 12 израильских F-16 C/D Barak.

Однако США резко выступили против этой сделки. По условиям оборонного сотрудничества между двумя странами, Израиль не имеет права продавать американское вооружение третьим странам без согласия страны-производителя.