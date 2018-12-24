Опубликовано видео испытания мощнейшей неядерной авиабомбы (видео)

Боеприпас модернизировали, усовершенствовав характеристики для атаки труднопоражаемых и глубокорасположенных целей.

ВВС США испытали усовершенствованную версию мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

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Испытания прошли на авиабазе Уайтмен в штате Миссури, передает kommersant.

На видеозаписи, распространенной авиационным порталом The Aviationist, видно, как бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает снаряд, который раскрывает стабилизаторы во время полета. Через несколько секунд после падения боеприпаса от земли поднимается огненный столб.

GBU-57 разработана в США авиастроительным концерном Boeing. Масса авиабомбы составляет более 13 т. Она способна проникать в грунт перед взрывом на глубину до 61 м. В ноябре 2011 года было объявлено о поставке в ВВС США первой партии бомб из общего заказа в 20 штук. К 2018 году боеприпас модернизировали, усовершенствовав характеристики для атаки труднопоражаемых и глубокорасположенных целей.