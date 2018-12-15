Израиль хочет разработать боевые противоракетные лазеры

В министерстве обороны Израиля полагают, что лазерные противоракетные комплексы могли эффективно дополнить возможности батарей «Железного купола».

Министерство обороны Израиля объявило о намерении заказать предприятиям оборонно-промышленного комплекса разработку боевых лазерных установок, которые можно было бы использовать для защиты объектов от неуправляемых ракет и минометных мин.

Как сообщает N+1 со ссылкой на Breaking Defense, на проект лазерной установки планируется потратить не менее 800 тысяч долларов. Благодаря новым комплексам военные планируют существенно снизить расходы на отражение ракетных ударов и сократить время реагирования на начало обстрела.

Объявление о планируемой разработке противоракетного лазера было сделано вскоре после массированного обстрела израильской территории боевиками ХАМАС. В середине ноября текущего года боевики ХАМАС с территории сектора Газа выпустили по Израилю несколько сотен неуправляемых ракет в течение одного дня. Для отражения ракетного удара использовались комплексы противоракетной обороны «Железный купол» (Iron Dome), которые не смогли перехватить все боеприпасы.

Батарея «Железного купола» состоит из центра управления, радиолокационной станции и трех пусковых установок по 20 противоракет Tamir в каждой. Комплекс, предназначенный для перехвата различных ракет с дальностью до 70 километров, способен определять место падения боеприпаса противника и отменять команду на его уничтожение, если тот должен упасть в ненаселенном районе. Стоимость одной противоракеты Tamir составляет около ста тысяч долларов. В настоящее время на территории Израиля развернуты десять батарей «Железного купола».

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В министерстве обороны Израиля полагают, что лазерные противоракетные комплексы могли эффективно дополнить возможности батарей «Железного купола», существенно уменьшив время реагирования на начало ракетного удара. Когда именно планируется начать разработку нового комплекса, пока неизвестно. Также военные не раскрывают, какие именно компании будут привлечены к проекту. По словам председателя Израильского космического агентства генерал-майора в отставке Ицхака Бен-Исраэля, наработки в области лазерного оружия у Израиля есть, и первый противоракетный лазер может развернут уже через год.

Следует отметить, что ранее министерство обороны Израиля уже заказывало разработку противоракетного лазера. Во второй половине 1990-х — первой половине 2000-х годов в стране разрабатывалась боевая установка с химическим лазером Nautilus THEL (Tactical High Energy Laser, тактический высокоэнергетический лазер). В этом проекте участвовали и несколько американских компаний. Во время испытаний прототип комплекса успешно сбил 28 реактивных снарядов системы залпового огня «Катюша».

В 2006 году израильские военные закрыли проект Nautilus THEL из-за его потенциальной опасности для окружающей среды - в состав комплекса входили несколько баков с химическими веществами, использовавшимися в качестве источника энергии. Кроме того, наличие таких баков делало установку технически сложной и маломаневренной. После закрытия проекта военные сосредоточились на развитии эшелонированной системы противоракетной обороны с различными противоракетами.

В настоящее время в состав системы противоракетной обороны Израиля входят комплексы «Железный купол», «Праща Давида» (David's Sling), «Стрела-2» и «Стрела-3» (Arrow). В целом система обеспечивает защиту от ракет с дальностью полета от 70 до 2000 километров.

Ранее УНИАН сообщал, что департамент обороны США в сотрудничестве с несколькими университетами и частными компаниями разрабатывает лазерное оружие, которое может пересылать голосовые команды или сжигать человеческую кожу на большом расстоянии, чтобы отбить наступление потенциального врага.