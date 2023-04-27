В результате его действий погибла одна женщина, остальные члены семьи получили ранения.

Суд в порядке специального судебного разбирательства признал виновным военнослужащего ВС РФ в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

Его приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщают в Офисе генерального прокурора. Прокурор в суде доказал, что 26 февраля 2022 года российские военнослужащие остановили гражданский автомобиль в центральной части села Крупичполе Прилуцкого района.

В машине находилась супружеская пара, их дочь и зять. Обвиняемый совместно с другими военными РФ сразу открыли прицельный огонь по автомобилю и его пассажирам. Считая, что все четверо погибли, российские военнослужащие покинули место совершения преступления.

Видео дня

Как отмечают в прокуратуре, в результате преступных действий одна женщина погибла, другие члены семьи получили телесные повреждения.

Суд над оккупантами - последние новости

Как сообщал УНИАН, осенью в Украине приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы командира танка российской армии, который участвовал в попытках захвата Чернигова.

Другой танкист-оккупант был приговорен к 12 годам тюрьмы за то, что обстреливал многоэтажки в Мариуполе.

Весной в суд направили обвинительный акт в отношении командующего центрального военного округа РФ Александра Лапина - он руководил наступлением на Черниговскую область.

Вас также могут заинтересовать новости: