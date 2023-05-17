Во время оккупации города Буча в течение марта 2022 года военные преступники из России держали в заложниках гражданского мужчину.

Суд признал виновными в нарушении законов и обычаев войны 9 военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии.

Как сообщил Офис генерального прокурора, один из военнослужащих РФ приговорен к 12 годам лишения свободы, четыре – к 11 годам и 6 месяцам, другие – к 11 годам тюремного заключения.

Прокуроры доказали, что осужденные во время оккупации города Буча в течение марта 2022 года держали в заложниках гражданского мужчину, который не участвовал в боевых действиях и не имел оружия.

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"Они не обеспечивали его едой и водой. Оккупанты лишили потерпевшего возможности свободно передвигаться, завязывали глаза липкой лентой, связывали руки пластиковыми хомутами и угрожали убийством. Они наносили мужчине телесные повреждения с целью получения информации о расположении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны, а в отдельном случае и беспричинно. Били кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке", - говорится в сообщении.

Сейчас российские военные преступники находятся в розыске, добавили в прокуратуре.

Война в Украине - оккупация Бучи

Как сообщал УНИАН, на территорию города Буча Киевской области вражеские солдаты вошли в первый день полномасштабного вторжения - 24 февраля 2022 года.

31 марта - трагическая и одновременно радостная дата для украинского народа. Ведь именно в этот день год назад Вооруженным силам Украины удалось деоккупировать город от российских захватчиков.

После освобождения Бучи украинцы и мировое сообщество узнали об ужасных убийствах и пытках местных жителей армией РФ.

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