Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере восьмерых бойцов ЧВК "Вагнера", которые пытались наступать под Бахмутом.
Видео ликвидации оккупантов опубликовал первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Интервентов уничтожили защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
"Очередная неудачная попытка продвижения россиян под Бахмутом. Пехота "Вагнера", засечена разведкой 3 ЗШБр, была уничтожена минометным расчетом 120 мм. Результат - по меньшей мере восемь 200-х", – сказано в сообщении.
Ситуация на фронте: последние новости
По последним данным Генштаба ВСУ, враги сосредоточили основные усилия на том, чтобы вести наступательные действия на ряде направлений: Шахтерском, Купянском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском. В Генштабе добавили, что защитники нашего государства отразили атаки противника в районах ряда населенных пунктов.
Потери России в Украине составляют примерно 143 680 захватчиков. Кроме того, ликвидировано очень много вражеской техники, в том числе 3 316 танков.