Оккупантов уничтожили бойцы из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере восьмерых бойцов ЧВК "Вагнера", которые пытались наступать под Бахмутом.

Видео ликвидации оккупантов опубликовал первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Интервентов уничтожили защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"Очередная неудачная попытка продвижения россиян под Бахмутом. Пехота "Вагнера", засечена разведкой 3 ЗШБр, была уничтожена минометным расчетом 120 мм. Результат - по меньшей мере восемь 200-х", – сказано в сообщении.

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По последним данным Генштаба ВСУ, враги сосредоточили основные усилия на том, чтобы вести наступательные действия на ряде направлений: Шахтерском, Купянском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском. В Генштабе добавили, что защитники нашего государства отразили атаки противника в районах ряда населенных пунктов.

Потери России в Украине составляют примерно 143 680 захватчиков. Кроме того, ликвидировано очень много вражеской техники, в том числе 3 316 танков.

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