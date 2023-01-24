Противовоздушный бой продолжался с 00.00 до 00.30 часов 24 января.

Появилась информация о новых успехах защитников нашей страны. Так, Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили три вертолета российских оккупантов за полчаса.

Командование Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook сообщает, что вертолеты сбили в ночь на 24 января. Всего за 30 минут защитникам Украины удалось "приземлить" сразу три "птички" врага.

"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

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Успехи защитников Украины

Как сообщал УНИАН, 23 января Воздушные Силы Вооруженных сил Украины уничтожили шесть воздушных целей российских оккупантов - два штурмовика, две авиационные ракеты, вертолет и беспилотник.

Также в Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки ВСУ отбили вражеские атаки в районе Бахмута и еще 10 населенных пунктов на Донбассе. Кроме этого, защитники Украины отправили в ад почти 700 оккупантов. Общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года по 24 января 2023 года уже составили ориентировочно 122 тысяч 170 оккупантов.

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