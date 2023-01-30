Также были нанесены удары по нескольким районам сосредоточения российского врага.

Силы обороны Украины поразили три пункта управления и два склада боеприпасов российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения врага", - отметили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения врага и два склада боеприпасов оккупантов.

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Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает нести колоссальные потери на войне в Украине. По обновленным данным Генштаба ВСУ, за сутки наши защитники "задвухсотили" 490 путинских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 126 тысяч 650 солдат.

Между тем, командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис считает, что Россия спешит начать новое наступление на Украину. Он это объясняет планами Москвы воспользоваться "окном возможностей" до поставок Украине тяжелой бронетехники.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс видит признаки подготовки России к новому наступлению на Украину. Он отметил, что РФ мобилизует больше солдат, активно покупает новое оружие и боеприпасы и наращивает собственное производство.

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