Противник за сутки десятки раз открывал огонь из систем залпового огня, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты в течение суток совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает наступать на четырех направлениях, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в своей сводке в воскресенье вечером, 29 января. "Противник в течение этих суток совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, и по населенным пунктам, что недалеко от линии соприкосновения. Есть раненые и погибшие среди мирного населения", - отметили в Генштабе.

"Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях обороняется на ранее занятых рубежах", - говорится в сообщении.

Видео дня

Противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов по районам населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфино Сумской области и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцево и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы семи населенных пунктов Харьковской области и двух - в Луганской области; на Лиманском направлении противник обстрелял районы четырех населенных пунктов Луганской области и двух - в Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись семь населенных пунктов Донецкой области; на Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали районы шести населенных пунктов.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли три населенных пункта Донецкой области. На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населенных пунктов.

Отмечается, что угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Война в Украине - последние новости на сегодня

Генштаб ВСУ утром 29 января поделился, что защитники нашего государства отразили вражеские атаки на Донбассе возле ряда населенных пунктов, в частности, в районе Белогоровки и Бахмута. Также сообщалось, что наши воины попали в два пункта управления противника.

Ранее стало известно, что захватчики несут значительные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют около 126 160 захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: