ВМС ВСУ за неделю уничтожили 131 оккупанта / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины за неделю уничтожили 131 оккупанта и несколько единиц вражеской техники, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

"За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 131 оккупанта, боевую бронированную машину, артиллерийскую систему, два минометных расчета, расчет ПТРК (противотанковый ракетный комплекс - УНИАН) и единицу специальной техники", - говорится в сообщении.

Также военные моряки прилагают усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса. В частности, на прошлой неделе в рамках "зерновой инициативы" 14 судов покинули порты Большой Одессы. На борту балкеров было более полумиллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Видео дня
Читайте также:
Россия возобновила штурм Угледара, чтобы перебить контрнаступление ВСУ - полковник СБУ
Россия возобновила штурм Угледара, чтобы "перебить" контрнаступление ВСУ - полковник СБУ
Ночью пограничники отбили две атаки оккупантов в Бахмуте: не помогли даже резервы
Ночью пограничники отбили две атаки оккупантов в Бахмуте: не помогли даже резервы
Парочка-не разлей вода: в Украине минуснули оккупантов с очень тесной дружбой (фото)
Парочка-"не разлей вода": в Украине "минуснули" оккупантов с очень тесной дружбой (фото)
В ГУР ответили, будет ли Россия держать паузу в ракетных обстрелах до сентября
В ГУР ответили, будет ли Россия держать паузу в ракетных обстрелах до сентября
Уничтожено много пушек россиян и грузовики с боеприпасами: Генштаб ВСУ показал яркое видео
Уничтожено много пушек россиян и грузовики с боеприпасами: Генштаб ВСУ показал яркое видео

Потери России в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 630 российских захватчиков. Общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 21 апреля ориентировочно составляют 185 тысяч 50 человек личного состава.

Между тем, бойцы Сил Специальных Операций ВСУ показали, как уничтожили современный российский танк Т-90. Они заложили мины, на которых подорвалась техника, а затем совершили несколько залпов из противотанковых средств.

Вас также могут заинтересовать новости: