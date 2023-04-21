Военные моряки уничтожили несколько единиц вражеской техники и два минометных расчета.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины за неделю уничтожили 131 оккупанта и несколько единиц вражеской техники, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

"За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 131 оккупанта, боевую бронированную машину, артиллерийскую систему, два минометных расчета, расчет ПТРК (противотанковый ракетный комплекс - УНИАН) и единицу специальной техники", - говорится в сообщении.

Также военные моряки прилагают усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса. В частности, на прошлой неделе в рамках "зерновой инициативы" 14 судов покинули порты Большой Одессы. На борту балкеров было более полумиллиона тонн зерна и других продуктов питания.

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Потери России в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 630 российских захватчиков. Общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 21 апреля ориентировочно составляют 185 тысяч 50 человек личного состава.

Между тем, бойцы Сил Специальных Операций ВСУ показали, как уничтожили современный российский танк Т-90. Они заложили мины, на которых подорвалась техника, а затем совершили несколько залпов из противотанковых средств.

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