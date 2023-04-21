Технику добили из противотанковых средств.

Бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили современный российский танк Т-90. Они заложили мины, на которых подорвалась техника, а затем сделали несколько залпов из противотанковых средств.

Об этом рассказала пресс-служба Сил спецопераций в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался. Не колеблясь, наши воины добили вражескую технику из противотанковых средств".

К сообщению прикрепили ролик с демонстрацией работы бойцов. Украинские защитники дождались, когда Т-90 наедет на мину, а затем начали стрелять из противотанкового оружия.

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Момент подрыва танка и дальнейшие попадания по нему удалось зафиксировать на камеру дрона. В результате работы воины ССО значительно повредили башню и корпус Т-90.

Потери России в Украине: последняя информация

Согласно свежей статистике от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 185 050 рашистов и уничтожили более 24 тысяч единиц вражеской техники.

Позапрошлой ночью украинские пограничники отбили два штурма в Бахмуте. Оккупанты даже пытались подтянуть резервы, но не смогли прорвать оборону. В результате удалось устранить 3 врагов и ранить еще 6.

Аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) подсчитали, что ежемесячно Россия теряет в Украине почти 150 танков. Однако РФ все еще сохраняет превосходство в технике. По состоянию на февраль 2023 года у нее было больше самолетов и танков в 13-15 и 7-8 раз соответственно.

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