Поддержка Литвы для Украины останется существенной.

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что его страна поможет обеспечить 25 тысяч украинских военных зимней экипировкой.

Как сообщает Delfi, об этом Анушаускас сказал во время презентации ситуации с безопасностью страны в Сейме.

"В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на пару миллионов евро (около 2 млн евро), то есть около 25 тыс. украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой", - сказал Анушаускас.

Видео дня

По словам министра, "антизападная риторика (Владимира) Путина с ядерными угрозами", что сопровождала решение о мобилизации, является попыткой удержать страны Запада от поддержки Украины.

При этом, Анушаускас заверил, что поддержка Литвы останется существенной.

"В настоящее время поддержка Литвы вооружениями и другой военной техникой составляет около 209 млн евро. Поддержка Литвы Украине продолжается, она действительно значительная, подчеркну только, что это не соревнование между странами по поводу поддержки, мы даем то, что можем дать, Украина просит то, что ей нужно", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Анушаускас анонсировал, что Литва закупит для Вооруженных сил Украины 37 польских беспилотников-камикадзе Warmate.

Он также отметил, что в рамках инициативы Legion оf Boom по сбору средств на закупку вооружения для Украины было собрано более 1 млн евро.

Литва уже передала Украине бронетранспортеры м113, 105-мм гаубицы, военные грузовики, внедорожники (для работ по разминированию) и другую помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: