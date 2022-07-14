Сергей Косык и Андрей Федорчуков сейчас находятся в украинском плену.

Украинским военным удалось сбить двух российских пилотов, которые сейчас считаются военнопленными. Они оба сознательно сбрасывали бомбы на мирных украинцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Российский офицер, пилот самолета СУ-30 СМ, подполковник, заместитель командира 14 авиаполка. Его полк с 24 февраля сбрасывает бомбы на жителей Харькова, но еще до первой бомбардировки Харьковской области Сергей Косык знал, что будет нападение России на Украину. Он тщательно тренировался бомбить соседей.

"До этого просто нагнеталась обстановка. Все почему-то говорили, что будет война", - рассказал российский летчик

Его сбили 13 марта на высоте 6 тысяч метров, южнее Изюма, когда Косык на своем СУ-30 летел атаковать Балаклею. В плену он резко стал пацифистом.

"У меня полный негатив к этой войне. Не правильная, не справедливая, преступная", - заявил военнопленный.

Правда, до того, как украинская ракета прервала карьеру летчика, он думал иначе – исполнял преступные приказы и как заместитель командира сам же их и отдавал.

Майор в отставке Андрей Федорчуков, пилот российского Су-25. Его сбили в середине июня, когда с ракетами на пилонах делал боевой заход на украинские позиции под Бахмутом в районе села Клинове. По его словам, это был его шестой боевой вылет

"Я выполни здесь пять боевых вылетов и на шестом вылете был сбит", рассказал пленный.

Федорчуков не просто пилот, а наемник. Он добровольно обратился в военкомат и там его направили в частную военную компанию. Он не исключает, что эта схема работает давно. При этом он отметил, что никаких договоров или контрактов с ним не заключали.

Отставного майора разместили на авиабазе Милерово в Ростовской области. Вместе с еще двумя наемниками летал на СУ-25. Его партнеры еще продолжают летать.

Федорчуков уверяет, что не знает название компании, но есть все основания считать, что он имеет отношение к ЧВК "Вагнер", которая в России имеет полный доступ ко всей военной технике.

"Я бы сказал, что идейно пошел летать и хотелось оставить вклад какой-то в истории России", - заявил Федорчук.

Ответить на вопрос, зачем он бомбил населенный пункты Украины и убивал мирных жителей, он не смог. По его словам, он считал, что идет в правильную войну выполнять свой долг по освобождению "республик, которые приняли независимость". Он заявил, что не было мысли, что война будет против мирного населения.

Кременчуг: ракетный удар по ТЦ "Амстор"

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

По данным Командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Позже стало известно, что российские военные, которые запускали ракеты по ТЦ в Кременчуге, служат в 52-м гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку. Эта воинская часть 33310 в базирующемся поселке Шайковка Калужской области.

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