Самолет Су-25, которым управлял оккупант, был сбит под Черниговом 6 марта.

Сестра майора российских ВКС Равиля Гаттарова, который был сбит в Черниговской области еще в начале марта, рассказала, что тело летчика доставили домой и похоронили только спустя четыре месяца после его ликвидации.

Об этом пишет BBC News.

Самолет Су-25, которым управлял майор Гаттаров, был сбит под Черниговом 6 марта.

"Сегодня российские воздушные террористы бомбили жилые кварталы Чернигова тяжелыми неуправляемыми бомбами ФАБ-500. Две бомбы упали на жилые дома и не разорвались. А украинская ПВО сбила во время этого варварского налета очередной самолет ВКС РФ - штурмовик Су-25", - описывал этот случай журналист Юрий Бутусов.

Как теперь выясняется, семья ликвидированного в Украине летчика все последующие месяцы надеялась, что он все же выжил и вернется домой.

"Мы так ждали, так надеялись, мы ждали 4 месяца. Я была уверена, он просто где-то прячется, потому что на вражеской территории, пройдёт время, утихнет эта проклятая война и наш Равиль вернётся. Сбит 5-го марта, дальше никаких новостей: "Ищем". 24-го июня в девять вечера Равиль вернулся в родной дом", - написала сестра ликвидированного летчика.

Судя по ее рассказу, летчик, который изначально должен был лететь на задание, по каким-то причинам не смог этого сделать.

Почему тело Гаттарова так долго не возвращали, остается непонятным. С начала российского вторжения на территорию Украины, украинские власти неоднократно заявляли о том, что российская сторона не спешит забирать тела своих погибших солдат и офицеров.

Как сообщал УНИАН, украинские защитники уничтожили уже 35 тысяч оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: