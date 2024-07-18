По словам военного, своим наступлением на Харьковскую область враг заставил ВСУ перебросить свои силы на новый участок фронта.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что во время наступления на Харьковскую область, которое началось в мае, россиянам не удалось полностью воплотить свои планы, однако они заставили украинских защитников растянуть свои силы. Об этом он сказал в интервью Radio NV.

"Уже не впервые планы россиян не совпали с тем результатом, на который они надеялись... Частично все же своих целей они достигли - заставили нас растянуть силы, перебросить подразделения на новый участок фронта, потратить ресурсы. Однако даже малейшего результата на поле боя они не получили. И сейчас думают над тем, как собрать снова раму, найти новые подразделения для того, чтобы попытаться дальше хоть как-то возобновить наступление", - отметил военный.

По его словам, этим наступлением враг планировал приблизиться к Харькову, чтобы можно было уничтожать город, запугивать местное население и создавать условия для дальнейшего продвижения. Кроме того, россияне планировали наступление на Харьков и со стороны Луганской области, пытаясь протиснуть линию обороны Украины.

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"Их планы были достаточно очевидны, однако в реальной жизни они не смогли их воплотить", - констатировал Жорин.

Также он рассказал, что подразделения 3-й ОШБр были переброшены на Харьковщину еще до начала наступления.

"Мы немного заранее успели перебросить свои подразделения, и именно поэтому нам удалось, например, в направлении Боровой достаточно эффективно остановить и уничтожить огромное количество россиян, которые планировали продвинуться на том участке и дальше развивать успех уже на Изюм, Харьков. Поэтому наши силы были переброшены немного раньше времени. Не скажу, что нам хватало сил и ресурсов для того, чтобы сдерживать (россиян), но тем не менее, исходя из того, что у нас было, мы смогли организовать эффективную оборону, уничтожая россиян. Это привело к тому, что враг потерял боеспособность целой дивизии и сейчас думает, где найти новые места для попыток продвижения, потому что на тех участках у него ничего не получилось", - добавил Жорин.

Наступление россиян в Харьковской области - детали

Российская армия 10 мая пошла в наступление на севере Харьковской области, захватив около десяти сел вблизи границы и направляя свои усилия на захват Волчанска. Оккупантам удалось занять часть города, там шли уличные бои.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось остановить наступление россиян на Харьковщине. Он также добавил, что потери врага являются достаточно существенными.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко отметил, что российские оккупационные войска не имеют успеха на Харьковском направлении. Бои там имеют высокоинтенсивный характер.

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