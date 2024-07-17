Жорин не верит, что даже сменив всех своих командиров, россияне как-то поменяют тактику.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что подводя итоги одного из этапов наступления РФ, в частности на Харьковщине, даже они были удивлены масштабами своих потерь.

"Насколько известно, они проводят определенные расследования, чтобы привлечь к ответственности командиров, виновных в этом. Некоторых уже не найдешь, потому что они были уничтожены. По некоторым подразделениям начались кадровые изменения", - написал он.

При этом, он не верит, что даже изменив всех своих командиров, россияне как-то поменяют тактику.

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"Это все равно будет та же история с сумасшедшим количеством потерь. И та же интенсивность штурмов, которую нам придется отбивать", - добавил военный.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко заявил, что российские оккупационные войска не имеют успеха на Харьковском направлении. Бои там имеют высокоинтенсивный характер.

"Противник имеет группировку, а также необходимое количество резервов для того, чтобы постоянно проводить ударные штурмовые действия. После того как Силы обороны Украины выбили россиян с занятых позиций, враг пытается контратаковать. Противник несет многочисленные потери в живой силе, а также в технике", - рассказал он.

По словам военного, захватчики пополняют потери, пользуясь своими резервами. Несмотря на это, в соцсетях россияне жалуются на то, что пограничные больницы в РФ переполнены ранеными солдатами.

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