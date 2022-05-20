Мэр Житомир отметил, что такого прорыва войск России, как 24 февраля, больше не будет.

Власти Житомира заявили об укреплении позиций ВСУ в регионе на украинско-белорусской границе.

Об этом в видеообращении рассказал мэр города Сергей Сухомлин.

Он отметил, что такого прорыва войск России, как 24 февраля, больше не будет.

"Мы понимаем, что второй попытки врага не будет... не будет возможности зайти в Украину, как они зашли с 24 февраля. Но с 1 мая по всей линии начинаем строить бетонные блоки. Здесь начинают работать и коммунальные предприятия. Мы собирали мэров городов Житомирской области. Распределим между каждым городом часть участка и построим нормальную линию обороны, чтобы ВСУ были защищены, и чтобы белорусская армия совместно с российской больше не имела шансов зайти", - отметил Сухомлин.

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Противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк.

На Харьковском направлении враг пытается удерживать занятые рубежи: проводит конратаки, чтобы восстановить утраченные позиции. Ведет усиленную воздушную разведку с применением БпЛА.

На Донецком направлении враг наносил огневого поражения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии соприкосновения.

В течение 19 мая ВСУ отбили 14 атак врага, уничтожено 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".

Украинские воины уничтожили еще 200 оккупантов. Наибольшие потери противник за прошедшие сутки понес на Бахмутском направлении.

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