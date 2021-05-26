Оккупационные власти издали указ, которым запретили проходить КПВВ "Станица Луганская" чаще.

Власти оккупированной части Луганской области запретили местным жителям пересекать линию разграничения с подконтрольной Украине территорией чаще, чем один раз в месяц.

Об этом говорится в "указе" главы террористической группировки "ЛНР", пишет "Украинская правда".

Речь о КПВВ "Станица Луганская". Жители ОРЛО, имеющие регистрации на оккупированной территории Луганской области, согласно "документу", смогут проходить КПВВ лишь раз в месяц.

Покидать оккупированную территорию чаще может быть разрешено лишь на основании "решения эпидкомиссии".

Как сейчас работают КПВВ на Донбассе

По информации украинской Госпогранслужбы, по состоянию на 22 мая на линии разграничения все КПВВ ежедневно, с 8:00 до 16:00, открыты для пропуска. В то же время, фактический пропуск осуществлялся только в двух из них.

Украинские пограничники говорят, что оккупанты полностью блокируют дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское"и "Марьинка".

Движение по дорожному коридору к контрольному пункту "Новотроицкое" оккупанты открывают лишь дважды в неделю, но пассажиропоток существенно ограничен.

За прошедшую неделю через КПВВ прошли 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону временно оккупированной части Донецкой области, а также 268 граждан и 59 транспортных средств - в направлении контролируемой территории.

Ежедневно пропускные операции на прошлой неделе осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток там, по сравнению с неделей до того, увеличивался на 20%. В целом военнослужащие Госпогранслужбы оформили на временно оккупированную территорию 5 750 человек, на контролируемую территорию - 6 405 человек.

Кроме того, на прошлой неделе пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 26 граждан. Со слов людей, среди причин отказов в пропуске были в "Станице Луганской" - отсутствие зарегистрированного места жительства на временно оккупированной Луганщине, а в "Новотроицкое" - отсутствие в списках лиц, которым предоставлено разрешение на пропуск. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Для предотвращения распространения COVID-19 обязательным условием прохождения КПВВ с подконтрольной Украине стороны остается проверка температуры, ношение масок и соблюдение дистанции. Без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины, которые хотят вакцинироваться против COVID-19 на подконтрольных Украине территориях, если имеют приглашения на вакцинацию.

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Автор: Катерина Комолова