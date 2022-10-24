19 жителей четырехэтажки чрезвычайники тогда спасли - они до сих пор приходят в себя от трагедии.

Ровно неделя прошла, как один из выпущенных на столицу дронов-камикадзе попал в жилой дом и унес жизни пятерых человек.

Журналисты ТСН побывали на месте попадания в столице и рассказали, что там происходит.

Улицу для проезда открыли еще в первые дни, сразу, как расчистили проезжую часть от завалов. Сам дом огражден, он под круглосуточной охраной. Под разрушенной частью стоят цветы в память о тех пяти людях, которые неделю назад погибли в своих домах.

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"Из 14 квартир здесь не уцелела ни одна, и те 19 жителей, которым удалось выжить, расселились у родственников, они уже восстанавливают утраченные документы. В местной райгосадминистрации в ближайшие дни обещают выплатить им первые денежные компенсации", - рассказала журналистка.

Относительно дома - его состояние исследуют эксперты, это продлится примерно до двух недель. Будут определять, есть ли хоть какой-то шанс его отстроить. Сами жители хотят, чтобы их дом восстановили.

Военный Виктор, житель дома, рассказывает, что за день до трагедии он вернулся из Херсонского направления навестить родителей, но на утро их разбудила тревога, он с мамой Татьяной и отчимом Виталием решили уйти в укрытие. Когда они намеревались выходить, его родителей убило в результате удара дроном-камикадзе. У отчима было 85% ожогов.

Этажом ниже жила пара Виктория и Богдан, которые ждали малыша, они погибли во сне. А под ними жил Денис с бабушкой Антониной, кошкой Филей и хорьком Люсей. За несколько минут до атаки мужчина вышел из дома, бабушка погибла.

На первом этаже жила Надежда с дочкой - они единственные, кому удалось выжить в разрушенной части дома. Женщина плачет, рассказывая о жертвах удара РФ дроном-камикадзе.

Массированная атака Киева дронами-камикадзе 17 октября

Утром 17 октября РФ запустила в сторону Киева 28 иранских дронов. Большинство вражеских БПЛА сбили защитники нашего государства, но в столице зафиксировано пять "прилетов".

В частности, вражеский дрон в Шевченковском районе попал в жилой дом, под завалами оказались люди. Позже стало известно, что жертвами вражеской атаки стали пять человек, среди них есть беременная женщина.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что иранские беспилотники Shahed-136 летели с юга.

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