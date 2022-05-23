Уголовное производство уже открыли, чтобы выяснить все обстоятельства и проверить искренность мотивов жителя села.

Житель освобожденного от оккупантов села Шестаково Чугуевского района Харьковской области прятал у себя дома российского военнослужащего.

Видеозаписи допросов обоих мужчин обнародовал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Алексей Недайвода - танкист армии РФ, ставший дезертиром и бежавший с поля боя. Он оказался в селе Шестаково, где ему посчастливилось найти приют. Местный крестьянин Сергей Ф. прятал у себя российского военнослужащего, выдавая его за своего сына. Сергей давал танкисту одежду и еду.

"Да, я прятал у себя Недайводу Алексея, но прятал от россиян и ждал, пока придет СБУ, отдать его СБУ, что было и сделано. В каких боевых действиях он участвовал, я не знаю. Выдавал его за своего сына так, потому что нужно было как-то от русских спрятать его", - сказал житель села.

Мужчина утверждает, что опасался отдать россиянина украинским военным после освобождения села: "Они бы и меня вместе с военным рядом в лесу прикопали. Это война".

По словам Сергея, он не является коллаборантом: "Никаких действий, связанных с пособничеством, я не проводил".

19-летний рядовой российской армии Недайвода - уроженец Кривого Рога, жил в селе на территории Крыма. Алексей был наводчиком танка и уверяет, что стремился убежать подальше от боевых действий: "Сбежал из танка, вышел на мирных жителей".

Дома у жителя Шестакового "горе-танкист" переоделся и больше месяца жил.

"Я отдал автомат, отдал форму и остался у них жить. Жил больше месяца. Как сын", - сказал задержанный.

По словам военного, он помогал Сергею по хозяйству, а тот его кормил. К сдаче в плен житель Шестакового его не побуждал, сообщил задержанный. После войны российский военный хотел поехать к бабушке в Кривой Рог.

Задержанный Недайвода рассказал, что Сергей - не коллаборационист, а приютил и никому не сообщил, потому что пожалел: "Я молодой, 19 лет".

По словам начальника следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова, следствие должно проверить, какими мотивами руководствовался житель Шестакового. Уголовное производство открыли по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), которая предусматривает наказание в виде 12 лет тюрьмы.