Выбиты оккупанты из населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

На Харьковской области освобожден от российских оккупантов ряд населенных пунктов.

Об этом говорится в оперативной информации в Facebook Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 10 мая относительно российского вторжения.

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что по имеющейся информации, подразделения российской 138-й отдельной механизированной бригады из-за значительных потерь на территории Харьковской области были выведены в район Белгорода на восстановление.

Значительная часть личного состава военнослужащих РФ по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области враг потерял контроль над поселком Циркуны. На Слобожанском направлении российские захватчики пытаются остановить продвижение Вооруженных сил Украины к государственной границе.

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

6 мая стало известно, что ВСУ на Харьковщине восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

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