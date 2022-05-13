Россияне делают все, чтобы больше не воевать в Украине.

Жена российского военного, участвующего в войне против Украины, советует мужу получить ранение и избежать дальнейших боев с ВСУ.

Об этом свидетельствует очередной перехват разведкой разговоров оккупантов.

Россиянка предлагает мужу "упасть с танка" чтобы получить травму. Поскольку, по ее мнению, другого выхода нет – ротации не будет, потому что "все отказываются".

Мужчина склоняется к мнению, что все же лучше "получить ранение", потому что все повреждения проверяют ФСБшники.

Далее рассказывает историю "зачистки" оккупированного населенного пункта.

"Село взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Получилось 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уж заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидит маленьких", - рассказал оккупант.

Война в Украине: обновленные данные

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.

Одновременно, Россией поддерживается напряженность в Приднестровском регионе республики Молдова и на территории республики Беларусь.

Британская разведка констатирует, что Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва в Славянск и Краматорск. В то же время украинские силы успешно предотвратили попытки российских войск пересечь реку на Донбассе.

Защитники Украины ликвидировали уже почти 27 тысяч военных РФ. Потери оккупантов растут с каждым днем. Кроме живой силы, страна-оккупант теряет военную технику. Уже уничтожено 200 вражеских самолетов.

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